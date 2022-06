O neerlandês Max Verstappen foi o mais rápido da qualificação no Circuito Gilles Villeneuve e agarrou a «pole position» no Grande Prémio do Canadá, este sábado.

O piloto da Red Bull fixou o melhor tempo em 1:21.299s e ficou à frente dos espanhóis Fernando Alonso e Carlos Sainz, a 0.645s e 0.797s, respetivamente. O homem da Alpine esteve mesmo em plano de destaque e vai partir da primeira fila da grelha de partida pela primeira vez em 10 anos. Por outro lado, Verstappen, que lidera o campeonato, conseguiu apenas a segunda «pole» da temporada.

Nota ainda para as boas prestações de Lewis Hamilton, que conseguiu o quarto melhor tempo, assim como da dupla da Haas, que terminou com Kevin Magnussen em quinto e Mick Schumacher em sexto.

A sessão, que decorreu debaixo de chuva, trouxe várias surpresas, como a saída de Sergio Pérez na Q2, depois de bater com o Red Bull nas proteções da pista e partir a asa dianteira. As duplas da Alpha Tauri e Aston Martin acabaram eliminadas logo na Q1.

A corrida está agendada para este domingo, às 19 horas.