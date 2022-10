Max Verstappen vai partir da pole positivon no Grande Prémio do México, depois de ter sido o mais rápido na qualificação que decorreu este sábado.

O neerlandês da Red Bull, que matematicamente até já é campeão, cumpriu a melhor volta em 1.17,775 minutos, à frente da dupla da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, segundo e terceiro, a 0,304 e a 0,309 segundos, respetivamente.

Esta foi a 19.ª pole position da carreira de Verstappen, que venceu na pista mexicana em três das últimas quatro corridas.

Na Q2, Verstappen optou por pneus usados para garantir a passagem à derradeira fase e, na Q3, fez o melhor tempo, por duas vezes.

Ainda assim, esta pista, situada a maior altitude, mostrou que os carros da Mercedes são mais competitivos, com Hamilton a liderar a Q1 e a Q2. De resto, pela segunda vez esta época, Russell parte da primeira linha da grelha (a outra foi na Hungria).

O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) foi o quarto mais rápido, a 0,353 segundos do companheiro de equipa, enquanto o espanhol Carlos Sainz foi o melhor dos Ferrari, na quinta posição.

THE GRID



Take a look at who's starting where for Sunday race! 👇#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/rKuX79Cxnw