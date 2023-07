Max Verstappen venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Áustria, 10.ª prova do Mundial de Fórmula 1, e somou mais oito pontos para a contar pessoal no campeonato.

O piloto neerlandês saiu da pole position, mas foi ultrapassado no início pelo companheiro de equipa Sergio Pérez. Os dois protagonizaram uma luta acesa na primeira volta: o mexicano obrigou Max a ir à relva molhada pela chuva e, em resposta, o bicampeão do Mundo travou tarde numa curva e obrigou-o a ir à escapatória.

A partir daí, Verstappen fez uma corrida a solo, aumentando de forma consistente a vantagem volta após volta.

O surpreendente Nico Hulkenberg chegou a rodar no segundo lugar durante sensivelmente meia corrida, mas Pérez, com a pista a secar, conseguiu impor-se ao homem da Haas, tal como Carlos Sainz (Ferrari), que fechou o pódio.

Your Top 3 from the Sprint



🥇 Max Verstappen

🥈 Sergio Perez

🥉 Carlos Sainz #AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/PO5x4gvFuy — Formula 1 (@F1) July 1, 2023

A corrida teve bons motivos de interesse sensivelmente a meio do pelotão. Charles Leclerc (12.º), que partiu do 9.º posto após ser penalizado em três posições na grelha, teve uma luta acesa com Esteban Ocon (Alpine, 7.º) e Lando Norris (McLaren, 9.º), mas acabou por perder para ambos e também para os Mercedes de George Russell (8.º) e de Lewis Hamilton (10.º), que foram dos primeiros a parar quando a pista já estava quase seca.

Nesta domingo realiza-se a corrida, com Max Verstappen a partir da pole position e Charles Leclerc a completar a primeira linha da grelha.

Os lugares pontuáveis da corrida sprint:

1) Max Verstappen (Red Bull), 8 pontos;

2) Sergio Péres (Red Bull), 7 pontos;

3) Carlos Sainz (Ferrari), 6 pontos;

4) Lance Stroll (Aston Martin), 5 pontos;

5) Fernando Alonso (Aston Martin), 4 pontos;

6) Nico Hulkenberg (Haas), 3 pontos;

7) Esteban Ocon (Alpine), 2 pontos;

8) George Russell (Mercedes), 1 ponto.