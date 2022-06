O piloto da Red Bull, Max Verstappen, estreou-se a vencer no Grande Prémio do Azerbaijão, este domingo. O neerlandês ficou à frente do colega de equipa Sergio Pérez, enquanto George Russell completou o pódio, num dia marcado pelos dois abandonos da dupla da Ferrari.

Foi um início de tarde para esquecer para a escuderia italiana, mas de sonho para a Red Bull. Logo no arranque, a estratégia do mexicano Sergio Pérez resultou na perfeição, ao ultrapassar Charles Leclerc na primeira curva.

Pouco depois, começavam os problemas para a Ferrari. Carlos Sainz entrava na curva 4, na nona volta, quando foi forçado a abandonar devido a um problema hidráulico no carro. Já com o «safety car», Leclerc aproveitou para ir às boxes trocar os pneus, mas o mecânico estava com problemas em retirar o «macaco» debaixo do carro e o monegasco demorou mais de cinco segundos para deixar as «boxes».

Foi, então, que a Red Bull assumiu as duas primeiras posições e, à 15.ª volta, Verstappen ultrapassou o colega de equipa para assumir a liderança.

O mexicano e o neerlandês foram depois às «boxes» trocar para duros e Leclerc recuperou a primeira posição, mas por pouco tempo. Pela segunda corrida consecutiva, o monegasco teve de abandonar. O Ferrari libertou uma nuvem de fumo e o piloto relatou à equipa que estava com problemas de motor. A história voltou-se a repetir, já que Leclerc chegou a Baku com a quarta «pole» consecutiva e foi batido na corrida pela dupla da Red Bull em todas essas ocasiões.

O circuito urbano no Azerbaijão pôs a nu os problemas dos motores Ferrari e prova disso é que os Alfa Romeo de Magnussen e Zhou também tiveram de abandonar a corrida.

Sensivelmente a meio da corrida, o vencedor já parecia definido e Verstappen só precisava de não cometer nenhum erro e apostar na fiabilidade do carro, tal como sucedeu até ao cruzar da meta. O campeão do mundo terminou com 20s823 de vantagem para Checo Pérez – que conseguiu a volta mais rápida -, enquanto Russel só chegou quase 46 segundos depois.

De resto, foi uma corrida positiva para a Mercedes, que arrecadou os terceiro e quarto lugares. Russell manteve o estatuto de único piloto a pontuar em todas as corridas do campeonato deste ano, enquanto Hamilton conseguiu o segundo melhor resultado das oito corridas já disputadas. O heptacampeão mundial terminou com muitas queixas nas costas e até teve dificuldades a sair do carro, devido ao traçado do circuito urbano de Baku, que proporciona muita oscilação e faz com que o carro dê vários «saltos». No final, na comunicação via rádio, Toto Wolff pediu mesmo desculpas ao piloto pelo carro que lhe deram a guiar.

Nas contas do campeonato de pilotos, Verstappen reforça o primeiro lugar, agora com 150 pontos. Pérez ultrapassa Leclerc e tem 129, enquanto o monegasco soma 116. Ao nível dos construtores, a Red Bull lidera, com 279 pontos. Seguem-se a Ferrari (199) e a Mercedes (161).

A classificação em Baku:

[artigo atualizado]