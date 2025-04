Max Verstappen (Red Bull) conquistou, este domingo, o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1.

O neerlandês, que tinha assegurado a «pole position», ficou à frente dos dois McLaren. O britânico Lando Norris fechou no segundo lugar, a 1,423 segundos, enquanto o australiano Oscar Piastri foi terceiro, a 2,129.

Bringing in the points 🔥

Here's your top ten from today's Japanese Grand Prix 🇯🇵#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/PEBox1K0kc — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

O tetracampeão passa de oito pontos de atraso para apenas um face a Norris, que lidera a classificação de pilotos com 62 pontos. Piastri é terceiro, com 49.

Verstappen tornou-se no primeiro piloto a conquistar quatro triunfos consecutivos em Suzuka.

O monegasco Charles Leclerc conduziu o Ferrari até ao quarto lugar, à frente do britânico George Russell (Mercedes). Já Kimi Antonelli (Mercedes), fez história ao tornar-se no mais novo piloto de sempre a liderar uma prova de Fórmula 1, com 18 anos e 224 dias, ultrapassando o recorde de Verstappen. O momento aconteceu quando o neerlandês e os McLaren pararam nas boxes. O italiano foi também o mais novo a fazer a volta mais rápida em corrida.

Nota ainda para Lewis Hamilton (Ferrari), que foi sétimo e para o japonês Yuki Tsunoda, o 12.º na estreia pela equipa principal da Red Bull.

A McLaren lidera o Mundial de Construtores, com 111 pontos, contra os 75 da Mercedes e os 61 da Red Bull.

A próxima ronda, a quarta das 24 previstas para a temporada, é o GP do Bahrain, que decorre de 11 a 13 de abril.