Kimi Antonelli alcançou a primeira vitória na Fórmula 1. Com 19 anos e 202 dias, o italiano da Mercedes dominou praticamente toda a corrida e venceu o Grande Prémio da China, este domingo.

Logo atrás, a 5,515 segundos, ficou o colega de equipa George Russell, enquanto Lewis Hamilton (Ferrari) ficou em terceiro, a 25,267. Esta foi a primeira vez que Hamilton terminou no pódio desde que está na escuderia italiana.

Kimi Antonelli leads a Mercedes 1-2 in Shanghai!



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O campeão do mundo Lando Norris e o colega Oscar Piastri nem sequer iniciaram a corrida, devido a problemas elétricos nos dois McLaren, que causaram falhas de ignição. Também Max Verstappen (Red Bull) teve um dia para esquecer e desistiu a nove voltas do final com problemas mecânicos.

Num dia azarado para vários pilotos, os dois Aston Martin tiveram de abandonar, com Fernando Alonso a manifestar problemas devido às fortes vibrações do carro. Gabriel Bortoleto, da Audi, também ficou de fora.

Com este triunfo no Circuito Internacional de Xangai, Antonelli passa a ser o segundo mais novo de sempre a vencer um GP, apenas atrás de Verstappen. De resto, há 20 anos que um italiano não vencia um GP - o último tinha sido Giancarlo Fisichell.

Quanto às contas do campeonato, Russell mantém a liderança, com 51 pontos, mais quatro do que Antonelli.