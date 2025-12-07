LANDO NORRIS É CAMPEÃO MUNDIAL DE FÓRMULA 1
Britânico termina a última corrida em terceiro e conquista o título inédito. Verstappen vence em Yas Marina, um resultado insuficiente para ser pentacampeão
Lando Norris é o novo campeão do mundo de Fórmula 1!
O piloto britânico da McLaren terminou o Grande Prémio de Abu Dhabi na terceira posição e assegurou o primeiro título da carreira, aos 26 anos. Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida em Yas Marina, o oitavo triunfo em 2025, mas já não foi além do segundo lugar no campeonato de pilotos. Oscar Piastri (McLaren) terminou em segundo na corrida e fechou o pódio da classificação final.
LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! 🏆#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Norris chegou este domingo a Abu Dhabi a precisar de garantir apenas um lugar no pódio para conquistar o título. Verstappen largou da «pole position» e liderou quase de início ao fim, mas a estratégia da McLaren deu resultado. Norris começou com um ritmo mais lento para poupar os pneus, enquanto Piastri aguentou ao máximo e só foi às «boxes» já para lá da 40.ª volta.
A única ameaça a Norris durante toda a corrida foi Charles Leclerc (Ferrari), que foi perdendo gás na reta final e não conseguiu incomodar as aspirações do britânico, que se tornou no 35.º piloto diferente a vencer a Fórmula 1 e no oitavo campeão pela McLaren - o último tinha sido Lewis Hamilton, em 2008.
Contas feitas, Norris fecha com 423 pontos, mais dois do que o vencedor das últimas quatro temporadas, Max Verstappen, e mais 13 do que o colega de equipa. De resto, 2025 foi um ano de domínio para a McLaren, mas até foi Piastri quem começou melhor a temporada, muito devido à falta de consistência e erros de Norris.
O britânico só passou para a frente do campeonato no GP do México, no final de outubro. Norris parecia lançado para conquistar o título, mas Verstappen deu muita luta e reentrou na discussão graças à desclassificação de ambos os McLaren em Las Vegas.