Após o final do último Grande Prémio da temporada de Fórmula 1, em Abu Dhabi, Max Verstappen fez uma revelação inesperada, em conversa com Fernando Alonso, ao afirmar que virá a Portimão na próxima semana, para uma jornada de testes do Porsche 911 GT3.

Durante a conversa, em que Max Verstappen vestiu o fato de jornalista, os dois pilotos falaram sobre a corrida em si - Alonso brincou mais uma vez sobre a diferença entre as corridas de ambos - e sobre o que iriam fazer nas próximas semanas, com o piloto neerlandês a referir que vem a Portugal.

Fernando Alonso perguntou ao tricampeão mundial quais os seus planos para as próximas semanas, agora que a temporada de Fórmula 1 acabou, e Max referiu que tinha ideias de «não fazer muito», mas que viria a Portimão testar um GT3. Já em agosto deste ano, Verstappen revelou ter planos para criar uma equipa própria de GT3 com dois carros, a partir de 2025, e parece que esse plano está a ser desenvolvido.

Ao longo da conversa, o automobilista espanhol ainda brincou e referiu que a sua corrida foi «muito mais excitante» que a de Max, devido à complicada luta que teve com os diferentes pilotos - Tsunoda no início da corrida, depois Piastri, seguido Hamilton e novamente Tsunoda no fim, e que a sua foi «diferente» daquela que Verstappen fez, que começou em primeiro e acabou na mesma posição, sem muita dificuldade.

Max Verstappen ficou em primeiro lugar no Grande Prémio de Abu Dhabi, apesar de já ter sido campeão, e Fernando Alonso em sétimo. Os pilotos vão agora de férias e a próxima temporada começa apenas em fevereiro de 2024.