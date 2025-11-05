Morreu Andrea De Adamich, antigo piloto italiano de Fórmula 1
Carreira ficou marcada por um grave acidente em Silverstone, em 1973
O italiano Andrea De Adamich, antigo piloto da Ferrari e McLaren, morreu nesta quarta-feira aos 84 anos, informou a Mediaset, estação televisiva na qual foi comentador.
De Adamich nasceu em Trieste, em 1941, e estreou-se em competições automobilísticas em 1962. Três anos depois, em 1965, venceu o campeonato italiano de Fórmula 3, conquistando ainda os Europeus de turismos em 1966 e 1967, ao volante de um Alfa Romeo.
Em 1968, deu o ‘salto’ para a Fórmula 1, na qual permaneceu durante cinco temporadas, ao serviço de grandes escuderias como Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham, num total de 34 Grandes Prémios.
A sua carreira foi interrompida por um acidente na primeira volta do Grande Prémio da Grã-Bretanha de 1973, em Silverstone, onde ficou encarcerado no Brabham durante cerca de uma hora, na sequência de uma colisão que envolveu outros dez carros e lhe provocou a fratura de ambas as pernas, bem como lacerações musculares.
O antigo piloto tornou-se comentador televisivo entre 1978 e 2009. Além disso, foi responsável pela N.Technology, que preparava carros de competição, tendo sido agraciado pelo grau de comendador da Ordem de Mérito em 2022, uma das mais altas distinções civis em Itália.