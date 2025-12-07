Lando Norris não conseguiu conter as lágrimas nos festejos do primeiro título de campeão do mundo de Fórmula 1. O britânico da McLaren terminou o Grande Prémio de Abu Dhabi em terceiro, um resultado suficiente para conquistar o título de pilotos na última corrida da temporada.

«Há muito tempo que não choro e achei que não ia chorar, mas chorei. Foi uma longa jornada e, antes de tudo, quero agradecer muito à minha gente, a todos da McLaren, aos meus pais. Eles são os que me apoiam desde o começo», começou por dizer Norris.

«É incrível, agora sei como o Max [Verstappen] se sente. Quero parabenizar o Max e o Oscar [Piastri], os meus dois maiores adversários durante toda a temporada. Foi um prazer correr contra os dois e uma honra, aprendi muito com eles também. Eu desfrutei e foi um ano longo, mas conseguimos, e estou muito orgulhoso de todos», vincou.

Norris admitiu que «não dá para não pensar» no título durante a corrida, mas garantiu que «sabia que seria uma corrida longa até o fim».

«Já vimos muitas vezes que qualquer coisa pode acontecer na Fórmula 1 e eu continuei a forçar até às últimas duas ou três voltas, quando consegui aliviar um pouco. Ainda queria lutar até ao fim e foi isso que fizemos. Foi isso que tivemos de fazer nesta temporada, com o Max [Verstappen] a perseguir-nos o tempo todo e o Oscar [Piastri] a atacar novamente no final. Eles não facilitaram minha vida este ano.»

Já aos microfones da Sky Sports, Norris confessou que viveu «uma temporada de altos e baixos».

«Quase sinto que não quero dizer isso [que sou campeão mundial]. (…) Tive as minhas dificuldades e a minha sorte, houve coisas que ajudaram. Mas ganhar um campeonato tem a ver com consistência e eu tive muito disso nesta temporada», sublinhou.

«Apenas fiz o que tinha de fazer, concentrei-me em mim mesmo quando muitas pessoas estavam a apoiar-me e outras não. Senti-me muito confortável com a minha equipa, os meus pais, amigos, família, o meu treinador, as pessoas com quem cresci. Superámos muitas dessas coisas juntos e sinto que eles são tão importantes para dizer "somos campeões mundiais" quanto eu mesmo posso dizer isso», prosseguiu.

«Estou feliz por ter chorado. Poucas coisas me fazem chorar, mas esta foi uma delas. Não sabia se ia chorar, mas passei pelo túnel na última volta e pensei na minha mãe... só de pensar nela e em como ela e o meu pai estariam felizes», concluiu.