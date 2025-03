A McLaren anunciou, esta terça-feira, a renovação de Oscar Piastri.

Através de um comunicado, a equipa britânica confirmou o novo vínculo «plurianual» do piloto australiano, que se juntou à McLaren em 2023. Recorde-se que Piastri foi o único a completar todas as voltas da última temporada, tendo terminado na quinta posição do mundial de pilotos.

«É uma ótima sensação saber que faço parte da visão de longo prazo da McLaren. A equipe acreditou em mim quando assinamos em 2022, e a jornada que fizemos nas últimas duas temporadas para ajudar a McLaren a retornar ao topo do esporte foi incrível», afirmou.