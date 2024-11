A temporada de Fórmula 1, em 2025, arranca com a habitual apresentação dos carros, mas desta vez, com um toque especial (e histórico).

Como forma de celebrar o 75.º aniversário da modalidade, a organização informou que as dez equipas presentes na competição vão apresentar os respetivos carros, em Londres, na O2 Arena. O objetivo passa por criar uma «noite especial, não só para a nova temporada, mas sobretudo para revelar os carros e os designs para 2025», como explicou a Fórmula 1.

Ora, tudo isto parece não interessar a Max Verstappen, tricampeão do mundo e uma das principais figuras dos desportos motorizados. O mesmo já tinha deixado algumas críticas à série «Drive to Survive», da Netflix, sendo que também mostrou desinteresse no evento que vai decorrer a 18 de fevereiro do próximo ano.

«Espero estar doente essa semana. Para mim, todos podem passar à frente estas coisas. Trata-se apenas de estar ali parado, parecemos uns palhaços. Gosto apenas de me focar em tudo o que diz respeito ao rendimento, não gosto de tudo o que rodeia», afirmou.