O piloto neerlandês Max Verstappen criticou o atual calendário da Fórmula 1, sobretudo devido às corridas sprint. Em jeito de projeção do Grande Prémio do Azerbaijão, agendado para o próximo fim de semana, o piloto da Red Bull mostrou o desagrado pelo aumento em dobro das corridas sprint – este ano são seis - e pelo número de GP (23).

«Sempre disse que mesmo que não haja mais corridas de sprint, se continuarmos a expandir o calendário e o fim de semana inteiro for tão longo, a certa altura perguntas: "Vale a pena?"», começou por dizer Verstappen ao Motorsport.

«Eu gosto de correr. Eu gosto de ganhar. Sei que temos o nosso salário e uma vida boa. Mas é realmente uma vida boa? Acho que, às vezes, chegas a um ponto da tua carreira em que talvez queiras fazer outras coisas», acrescentou.

Verstappen lembrou que tem contrato até 2028 e aí vai reavaliar o futuro na Fórmula 1. «Sinto que, se estiver a chegar a um ponto em que já é demais, é hora de mudar.»

«Provavelmente a F1 olha para isto de um ponto de vista comercial. Entendo as corridas de sprint, provavelmente acrescentam um pouco mais de emoção, mas depois vejo isso do ponto de vista da corrida. A primeira volta é emocionante. Mas, ao longo da corrida, tens uma imagem bastante clara do que está a acontecer e de quem é o mais rápido, então também tens uma visão clara do que vai acontecer no dia seguinte. Isso tira um pouco do brilho do evento principal, que eu acho que deveria ser sempre o evento especial.»

«Soa muito estranho para as pessoas de fora, porque elas dizem: "Estás na Fórmula 1, estás a ganhar!". E provavelmente eu diria o mesmo, mas nem sempre é como parece ou como as pessoas pensam que é», vincou.

«É ótimo, é incrível e posso fazer muitas coisas. Sou muito independente. Mas há sempre um limite para certas coisas», concluiu o neerlandês, que deixou a porta aberta para correr noutras modalidades no futuro.

O fim de semana em Baku, o quarto GP da temporada, arranca já esta sexta-feira. Verstappen lidera o campeonato com 69 pontos, seguido do companheiro de equipa Sérgio Pérez.