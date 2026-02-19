A Ferrari está a surpreender nos testes de pré-temporada de Fórmula 1, no Bahrain, com uma inovação na asa traseira.

Os engenheiros da equipa italiana desenvolveram uma novidade aerodinâmica no SF-26, que permite que a parte superior da asa rode 180 graus. Desta forma, a escuderia italiana pretende maximizar a velocidade nas retas e poderá ganhar até 10 km/h. Em vez de abrir, como acontecia com o antigo DRS, a nova asa roda o «flap» superior. Ao aproximar-se das curvas, a asa volta à sua configuração normal.

A Ferrari ainda está a avaliar o desempenho do carro nos testes de pré-temporada e segue na expectativa de que Charles Leclerc e Lewis Hamilton melhorem as posições de 2025 (quinto e sexto, respetivamente).