Só a poucos dias da corrida do Grande Prémio do Bahrain é que Lance Stroll teve a confirmação de que poderia participar na prova que marcou o arranque da nova temporada do Mundial de Fórmula 1.

Durante as férias, o piloto canadiano sofreu um acidente de bicicleta e ficou com lesões nos dois pulsos, das quais conseguiu recuperar em tempo recorde. Stroll conduziu mesmo o Aston Martin em Sakhir e terminou num excelente sexto lugar, confirmando a qualidade do carro que tem em mãos, bem como a sua recuperação.

Já esta terça-feira, o canadiano decidiu partilhar um vídeo emocionante dos momentos duros que teve de ultrapassar nas últimas semanas e explicou como temeu não poder participar nas primeiras corridas da temporada, já que esse era o diagnóstico inicial dos médicos.

«No sábado, 18 de fevereiro, bati com a bicicleta enquanto treinava em Espanha. Os exames mostraram que tive uma fratura e deslocamento no pulso direito, uma fratura no pulso esquerdo, uma fratura parcial na mão esquerda e, por fim, outra fratura no dedo grande do pé direito», começou por escrever no Instagram.

«Com o início da temporada a aproximar-se, o momento não poderia ter sido pior. A minha equipa médica, no princípio, acreditou que não perderia apenas os testes, mas também as primeiras corridas», prosseguiu.

«48 horas após o meu acidente/12 dias antes da primeira corrida, o Dr. Javier Mir operou com sucesso o meu pulso direito. Após a cirurgia, o Dr. Mir disse-me que voltaria em Jeddah se trabalhasse duro e, com um pouco de sorte, estava otimista de que poderia correr no Bahrain - mas essa era uma possibilidade remota», completou.

Seguiu-se um processo demorado e «uma abordagem mais conservadora» para curar as lesões.

«Inicialmente o progresso foi lento - precisava de muita ajuda mesmo nas tarefas diárias de casa. Mas a cada dia ficava melhor e assim que a lista [de pilotos] saiu no dia 4, tornou-se possível que tivéssemos a chance de correr no Bahrain. A minha equipa médica desenvolveu um programa que me ajudaria a restaurar a mobilidade e a força nos pulsos», contou.

«A reabilitação exigiu muito trabalho e persistência, mas, com uma equipa médica incrível e os meus amigos e familiares a apoiarem-me, consegui superar a dor e voltar à pista no Bahrain», realçou.

Veja a recuperação notável de Stroll nas últimas semanas: