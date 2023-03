A Fórmula 1 divulgou esta quinta-feira o vídeo de introdução dos pilotos para a nova temporada.

A apresentação de 2023 começa com as caras novas: Oscar Piastri (McLaren), Nyck de Vries (Alpha Tauri), Logan Sargeant (Williams) e Nico Hulkenberg (Haas), que volta à F1. A terminar, surge o bicampeão mundial Max Verstappen, com mira apontada ao terceiro título consecutivo.

O Mundial de Fórmula 1 arranca esta sexta-feira, com a primeira de 23 provas da temporada, no Bahrain.

Veja a intro da F1 para a nova temporada: