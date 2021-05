Um vídeo do aquecimento de Daniel Ricciardo antes da sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, em Portimão, tornou-se viral.

Nas imagens, pode ver-se o piloto da McLaren a fazer exercícios, quando foi interrompido por uma funcionária da limpeza, que passava de balde na mão.

Mesmo com a máscara, o sorriso do piloto é bem visível e as imagens rapidamente fizeram sucesso nas redes sociais. Veja no vídeo abaixo: