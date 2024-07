George Russell terminou a corrida do Grande Prémio da Bélgica em primeiro lugar, este domingo, mas foi desqualificado. Assim, Lewis Hamilton, colega de equipa e compatriota de Russell, fica com a vitória.

BREAKING: #BelgianGP winner George Russell has been disqualified from the race for an underweight car #F1 pic.twitter.com/SfEgH61NzG — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Durante o controlo habitual após as corridas, os técnicos detetaram que o Mercedes do piloto britânico estava abaixo do peso mínimo exigido, já depois de todo o combustível ter sido retirado. A situação foi relatada pelo delegado técnico da FIA aos comissários.

O carro de Russell pesava 798 kg após a corrida, o peso mínimo exigido, segundo as normas da Fórmula 1. Depois, foram retirados 2,8 litros de combustível.

«O carro foi pesado novamente nas balanças interna e externa da FIA e o peso era de 796,5 kg. A calibração das balanças externa e interna foi confirmada e testemunhada pelo competidor. Como está 1,5 kg abaixo do peso mínimo solicitado no Artigo 4.1 do TR, que também deve ser respeitado em todos os momentos durante a competição, encaminho este assunto aos Comissários para vossa consideração», referiu o delegado técnico no relatório.

Após avaliarem a situação, os comissários decidiram castigar Russel com a desqualificação. O piloto britânico parou apenas uma vez nas «boxes» e usou pneus duros até cortar a meta, o que poderá estar na origem do problema.

Hamilton vence, então, o GP da Bélgica, ao passo que Oscar Piastri (McLaren) assume a segunda posição e Charles Leclerc (Ferrari) fecha o pódio.

[artigo atualizado às 18h02]