A corrida sprint deste sábado do Grande Prémio da Áustria, em Fórmula 2, ficou marcada por um acidente aparatoso logo no arranque.

O francês Sami Meguetounif, da Trident, foi o grande protagonista do acidente, que envolveu mais dois carros na segunda volta. Quando tentava fazer a curva por dentro, o francês calculou mal o tempo de travagem e tocou em Arvid Lindblad, da Campos Racing, acabando por capotar duas vezes e passar por cima do carro de Luke Browning (Hitech), antes de ficar de cabeça para baixo.

Os pilotos saíram ilesos, sobretudo devido ao halo, que evitou males maiores. Ainda assim, foi acionada a bandeira vermelha e a corrida esteve interrompida vários minutos.

O espanhol Josep María Martí (Campos Racing) viria a conquistar a sprint.

