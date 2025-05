O português Ivan Domingues venceu, na manhã deste sábado, a corrida sprint do Grande Prémio de Espanha, quinta prova do Mundial de Fórmula 3.

O rookie de 19 anos, de Leiria, largou do sexto lugar e liderou desde a terceira curva, após um início acidentado de alguns dos principais pilotos. Domingues terminou à frente do mexicano Santiago Ramos, também da Van Amersfoort Racing (VAR), enquanto o búlgaro Nikola Tsolov, da Campos Racing, concluiu o pódio.

Escutou-se o hino nacional na Fórmula 3 12 anos depois da vitória de António Félix da Costa, a última de um português na categoria.

Ivan Domingues, diga-se, conquistou os primeiros dez pontos da temporada e é agora 19.º classificado do campeonato, composto por 35 pilotos.

A corrida principal está marcada para as 07h30 de domingo e o piloto português vai partir da sétima posição.

«Sempre disse que o meu sonho era ouvir o hino nacional e erguer a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio. Partilho esta vitória com todos os portugueses, em particular com a minha família, a minha equipa e todos aqueles que me têm acompanhado», começou por referir Ivan Domingues, em declarações no final da prova, citado pela sua assessoria.

«Tenho um enorme orgulho em ser português, temos um país de gente enorme que pode e merece muito. Partilho esta vitória com todos, com muita felicidade, mas também com humildade, porque quero continuar a evoluir e quero mais. Sabíamos que o início de época seria difícil, mas tínhamos de trabalhar e ser resilientes, para continuar a crescer, numa categoria tão competitiva. Vamos manter este foco, trabalhar e procurar sempre dignificar o escudo que carrego no capacete. Se possível, com outro bom resultado já na corrida», concluiu.