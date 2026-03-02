Fórmula 4: português Noah Monteiro vence nova corrida em Madrid
Filho de Tiago Monteiro já tinha vencido na véspera
O piloto português Noah Monteiro (Griffin Core), de 16 anos, venceu neste domingo a segunda corrida do fim de semana da segunda ronda do campeonato espanhol de Fórmula 4, em Madrid (Espanha).
O filho do antigo piloto Tiago Monteiro, que já tinha vencido na véspera, conquistou a pole position e venceu a segunda corrida, batendo o companheiro de equipa Vivek Canthan por 1,004 segundos, com Vivej Petrovic (T-Code) em terceiro, a 1,575.
«Foi um fim de semana incrível. Cada qualificação e cada corrida correram na perfeição, e estou muito contente com este momento. A equipa trabalhou de forma fantástica e agora é continuar focados na última prova do campeonato,» afirmou Noah Monteiro.
Com estes resultados, Noah lidera agora o Spanish Winter Championship, restando apenas a última ronda no MotorLand Aragón, de 13 a 15 de março, com três corridas decisivas para fechar o campeonato.