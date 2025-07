O português António Félix da Costa preparou uma homenagem a Diogo Jota e André Silva para o ePrémio de Berlim, que decorre este fim de semana.

O piloto de Fórmula E colocou uma frase no Porsche com referência aos irmãos, que faleceram num acidente de viação, na semana passada. «A correr pelo Diogo Jota e André Silva», lê-se no halo do carro do piloto luso.

Félix da Costa, terceiro classificado do Campeonato do Mundo de Fórmula E, tem corridas marcadas para sábado e domingo. Esta sexta-feira, decorrem os treinos livres.