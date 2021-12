[artigo atualizado]



Lewis Hamilton ganhou o Grande Prémio da Arábia Saudita, após 50 voltas de loucura e muita polémica, claro.

Que corrida! Um espetáculo fantástico para quem viu, mas uma corrida repleta de incidentes, alguns bastante infelizes. Tudo porque, efetivamente, o circuito citadino de Jeddah era propício a altas velocidades e muitos toques e despistes. Assim foi.

Com o resultado na Arábia, Lewis e Max Verstappen (segundo classificado) vão empatados (!) para a última corrida do ano, em Abu Dhabi. Se queriam emoção na Fórmula Um, aqui está ela. Melhor é impossível.



EM DIRETO: todas as incidências no GP de Jeddah

Hamilton sobreviveu a três partidas, duas bandeiras vermelhas, dois safety car, três safety car virtuais, um choque na traseira de Max e acabou em primeiro. Inacreditável, de facto.

O clímax estava guardado para a 39ª volta: Max Verstappen foi obrigado a ceder a liderança a Lewis, após uma manobra ilegal, mas o pior aconteceu logo a seguir; Max abrandou - de forma demasiado brusca? - e Hamilton acabou por lhe acertar na traseira. Por sorte, nenhum foi obrigado a desistir.

VÍDEO: o choque entre Lewis na traseira de Max

Dramatismo também não faltou na luta pelo terceiro lugar. Esteban Ocon esteve a centímetros de dar mais um pódio à Alpine. Valtteri Bottas ultrapassou-o em cima da linha da meta.

Passámos anos a lamentar a falta de emoções e de suspense na Fórmula Um. Elas voltaram e estão aí para durar.



Max e Lewis têm 369,5 pontos cada um, com o neerlandês em vantagem por ter nove vitórias contra as oito de Hamilton.



Abu Dhabi vai decidir tudo.

CLASSIFICAÇÃO FINAL EM JEDDAH:

1. Lewis Hamilton (Mercedes), 25 pontos + 1 ponto da volta mais rápida

2. Max Verstappen (Red Bull), 18 pontos

3. Valtteri Bottas (Mercedes), 15 pontos

4. Esteban Ocon (Alpine), 12 pontos

5. Daniel Ricciardo (Mclaren), 10 pontos

6. Pierre Gasly (Alpha Tauri), 8 pontos

7. Charles Leclerc (Ferrari), 6 pontos

8. Carlos Sainz (Ferrari), 4 pontos

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), 2 pontos

10. Lando Norris (Mclaren), 1 ponto



CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL:



1. Max Verstappen (Red Bull), 369.5 pontos



2. Lewis Hamilton (Mercedes), 369.5 pontos



3. Valtteri Bottas (Mercedes), 218 pontos



4. Sergio Perez (Red Bull), 190 pontos



5. Charles Leclerc (Ferrari), 158 pontos



6. Lando Norris (Mclaren), 154 pontos



7. Carlos Sainz (Ferrari), 149.5 pontos



8. Daniel Ricciardo (Mclaren), 115 pontos



9. Pierre Gasly (Alpha Tauri), 100 pontos



10. Fernando Alonso (Alpine), 77 pontos