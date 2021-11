Valtteri Bottas vai partir da 'pole-position' no Grande Prémio do Brasil, depois de ter vencido a corrida sprint deste sábado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O piloto finlandês da Mercedes saiu da segunda posição da grelha para a corrida de apenas 24 voltas, saltou para a liderança logo no arranque, por troca com Max Verstappen (Red Bull, que acabou por cair para a terceira posição após algumas curvas, mas terminou no segundo lugar do pódio.

Três pontos para Bottas, dois para o líder do Mundial e um para Carlos Sainz (Ferrari), que conseguiu defender-se dos ataques de Sergio Pérez (Red Bull).

Lewis Hamilton, que obteve o melhor tempo na qualificação, acabou desqualificado por irregularidades na abertura da asa traseira e saiu do fundo da grelha para a 'sprint race'. Escalou posições e só parou no quinto lugar. Ainda assim, o heptacampeão só largará do 10.º posto para o Grande Prémio do Brasil, já que foi penalizado em cinco lugares por trocar de motor.