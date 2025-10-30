O britânico Jenson Button, de 45 anos, anunciou que a “Oito horas do Bahrain”, na próxima semana, vai ser a última prova profissional no automobilismo.

«Esta vai ser a minha última corrida. Eu sempre gostei do Bahrain, penso que é uma pista divertida e vou desfrutar o máximo que conseguir, porque vai ser o fim da minha carreira profissional no automobilismo», assinalou Button, em declarações à BBC Radio Somerset.

A “Oito Horas do Bahrain” é a oitava e última prova do Campeonato Mundial de Resistência (WEC) de 2025, da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Está agendada entre 6 e 8 de novembro.

Button tem corrido no WEC nos últimos dois anos, com a Team Jota.

Na sua carreira profissional destaca-se o título mundial de pilotos na Fórmula 1, em 2009, pela Brawn. Em 15 anos de Fórmula 1 (que deixou em 2016), disputou 306 corridas em 18 anos, tendo ganho 15 Grandes Prémios.

Passou por outras disciplinas e provas do automobilismo, tendo corrido as 24 horas de Le Mans, rallycross e Extreme E.