Apesar de ter sido despedido pela Red Bull devido ao uso de linguagem racista durante um direto na plataforma Twitch, o piloto estónio Jüri Vips vai manter o lugar na equipa de Fórmula 2 Hitech.

Isso mesmo foi confirmado pelo proprietário da equipa britânica. «Tomei a decisão para que o Jüri mantenha o lugar na Hitech até ao fim da época, sendo esta uma decisão que debatemos seriamente. Permitir-lhe completar a época com a Hitech é dar-lhe uma oportunidade para ele desmonstrar, através dos seus atos, o tipo de pessoa que é. Deixei claro que considero que aquele tipo de linguagem foi totalmente inaceitável, mas opto por dar-lhe a oportunidade para se redimir», disse Oliver Oakes em comunicado.

O dono da Hitech garantiu que ninguém na Hitech é tolerante para com manifestações de racismo ou quaisquer outros tipos de comportamentos ofensivos sob qualquer forma, mas criticou a intolerância da sociedade nos dias de hoje e a incapacidade para perdoar erros de quem mostra arrependimento. «O que é que isso diz sobre a sociedade?, questionou.

Oliver Oakes considerou que o fim do contrato com a Red Bull é já uma experiência esmagadora e um castigo severo mas justificado para o piloto, que vai agora ter uma oportunidade de mostrar, através de atos e não apenas de palavras que está verdadeiramente arrependido. «Agora vai ter de agarrar todas as oportunidades para isso. Precisa de fazer mudanças duradouras», disse, garantindo que esta será a última oportunidade concedida a Jüri Vips pelo menos por esta equipa.

«Acredito que todos merecemos uma segunda oportunidade na vida, mas nunca uma terceira. A dignidade, a reputação e a carreira do Jüri estão nas mãos dele», rematou.