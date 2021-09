[artigo atualizado]



Kimi Raikonnen acusou positivo à covid-19 e terá de falhar o Grande Prémio dos Países Baixos. O finlandês da Alfa Romeo, que na véspera anunciara o adeus à Fórmula Um no final da época de 2021, ficou a saber da má notícia já na manhã deste sábado.



A sua equipa reagiu de imediato e chamou o polaco Robert Kubica, cuja última presença em corridas de Fórmula Um aconteceu em 2019, em Abu Dhabi. Será a 98ª prova do experiente polaco, de 36 anos.

Kimi Raikkonen está em isolamento no hotel da equipa e «sem sintomas», garante a Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi continuará ao volante do outro carro da equipa.

