A organização do Campeonato de Portugal de Ralis anunciou, esta quarta-feira, o adiamento do arranque da competição devido ao mau tempo que se faz sentir um pouco por todo o país.

De acordo com informação avançada por Ferdinando Barros, presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande, a decisão de adiar a prova que estava marcada para 6 e 7 de março foi tomada com naturalidade, já que não estavam reunidas as condições para a realização do rali na data «inicialmente prevista». Assim sendo, o Rali Vidreiro Centro de Portugal foi remarcado para os dias 20 e 21 de novembro.

«Não é altura para festas. Somos responsáveis e não foi necessário falar com as autarquias para perceber que não havia condições para a realização do rali na data inicialmente prevista. De imediato, tentámos viabilizar a realização da prova noutra data. A solução encontrada permitirá a toda a população encontrar soluções, aos empresários iniciar as reparações e aos Municípios a criação de condições para a organização de um evento desta dimensão», afirmou.

Recorde-se que dez pessoas morreram desde a semana passada, na sequência da passagem da depressão Kristin, sendo Leiria, Coimbra e Santarém os distritos mais afetados.

Confira o calendário completo para o Campeonato Portugal de Ralis:

17-18 abril - Rali Terras D’Aboboreira, em Amarante (terra)

07-10 maio - Rali de Portugal (terra), no norte e centro do país.

29-30 maio - Rali de Lisboa (asfalto)

19-20 junho - Rali Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, em Castelo Branco (asfalto)

31 julho-01 agosto - Rali Vinho da Madeira (asfalto), no Funchal.

19-20 setembro - Rali da Água Eurocidade Chaves-Verin, em Chaves (asfalto)

09-10 outubro - Rali Five Cities North of Portugal, em Fafe (terra)

30-31 outubro - Rali Casinos do Algarve (terra)

20-21 novembro - Rali Vidreiro Centro de Portugal, na Marinha Grande (asfalto)