Um dia negro para o Automobilismo nacional e internacional. Após a notícia da morte de Paulo Pinheiro, CEO da Parkalgar - empresa proprietária do Autódromo Internacional do Algarve, o mundo do desporto motorizado moveu-se e várias estrelas do desporto deixaram uma mensagem de condolências, entre eles o próprio Max Verstappen, campeão de Fórmula 1.

«Descansa em paz», escreveu Verstappen na publicação do Autódromo Internacional do Algarve, no Instagram.

Félix da Costa, piloto de Fórmula E, e Miguel Oliveira, piloto de Moto GP, não esqueceram o compatriota e deixaram uma mensagem à família do responsável pela construção da pista de Portimão.