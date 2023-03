O bicampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, foi forçado a adiar a viagem para a Arábia Saudita, onde este fim de semana decorre a segunda prova do mundial de automobilismo, devido a um problema estomacal.

«Estou a sentir-me bem novamente, depois de alguns dias sem estar em forma por causa de um problema estomacal. Por isso, infelizmente, tive de adiar o meu voo por um dia e não estarei na pista até sexta-feira», revelou o piloto neerlandês nas redes sociais.

Também a Red Bull confirmou que Verstappen não vai estar em Jeddah esta quinta-feira, após autorização da FIA.

O neerlandês é líder do campeonato de pilotos, com 25 pontos, depois do triunfo no Bahrain na primeira corrida da temporada.

