Max Verstappen (Red Bull) conquistou este domingo o Grande Prémio do Mónaco, sétima corrida do calendário de Fórmula 1.

O neerlandês, que tinha conquistado a primeira «pole position» da carreira na pista monegasca, liderou a corrida de princípio a fim e não deu qualquer hipótese a Fernando Alonso (Aston Martin) e Esteban Ocon (Alpine), segundo e terceiro, a 27,921 e 36,990 segundos, respetivamente.

De resto, a corrida só animou a partir da 50.ª volta, quando a chuva começou a cair com intensidade no principado e obrigou à mudança de ritmo dos pilotos, assim como baralhou as estratégias das equipas.

Verstappen, que triunfa no Mónaco pela segunda vez na carreira, chegou às 39 vitórias ao volante da Red Bull e ultrapassou Sebastian Vettel (38).

Alonso, que foi chamado às boxes nas voltas 55 e 56, não conseguiu discutir o GP do Mónaco com Verstappen, mas assegurou um segundo lugar, algo que não acontecia desde o GP da Hungria, em 2014. Já Ocon, conquistou o terceiro pódio da carreira e entregou à Alpine o primeiro pódio da temporada.

Nas contas do campeonato de pilotos, Verstappen soma, agora, 144 pontos, mais 39 do que o colega de equipa Sergio Pérez, que partiu da última posição da grelha e foi apenas 17.º. Em terceiro, está Alonso (93).