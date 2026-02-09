A McLaren apresentou, esta segunda-feira, no Bahrain, as cores do carro para a nova temporada da Fórmula 1.

O MCL40, motor Mercedes, que será conduzido pelo campeão mundial Lando Norris e por Oscar Piastri, mantém uma pintura semelhante à utilizada no ano passado, com tons pretos e o tradicional laranja «papaya», além do verde no topo.

A McLaren, recorde-se, conquistou os dois últimos títulos de construtores na Fórmula 1.

