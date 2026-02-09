Automobilismo
«Papaia» mantém-se: McLaren apresenta o novo carro de Norris e Piastri
Construtora revela no Bahrain as cores do MCL40, muito semelhante ao carro de 2025
A McLaren apresentou, esta segunda-feira, no Bahrain, as cores do carro para a nova temporada da Fórmula 1.
O MCL40, motor Mercedes, que será conduzido pelo campeão mundial Lando Norris e por Oscar Piastri, mantém uma pintura semelhante à utilizada no ano passado, com tons pretos e o tradicional laranja «papaya», além do verde no topo.
A McLaren, recorde-se, conquistou os dois últimos títulos de construtores na Fórmula 1.
