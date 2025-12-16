Não é todos os dias que se pode ver Max Verstappen ao volante de um Mercedes, mas a verdade é que aconteceu mesmo e mais concretamente no Autódromo do Estoril.

O piloto neerlandês está a aproveitar o fim da temporada na Fórmula 1 para realizar testes com a 2 Seas Motorsport, equipa responsável pelo Aston Martin Vantage GT3 EVO o carro utilizado no GT World Challenge Europe, uma prova de Endurance.

Ora, além de ter estado a pilotar um Mercedes-AMG GT3, é mesmo este o carro que a equipa (Vestappen.com) irá utilizar na prova em questão, já na temporada de 2026. Juntamente com Jules Gounon, piloto oficial da Mercedes-AMG, o tetracampeão do mundo de Fórmula 1 escolheu o circuito do Estoril para a sessão de testes.

Assista aqui ao momento: