O elo de André Villas-Boas com o automobilismo estará em exposição no Museu do Caramulo, a partir desta quinta-feira. A «Paixão sobre Rodas» do presidente do FC Porto foi construída ao longo de anos e espelha as diversas facetas no universo motorizado.

A coleção vai «desde os clássicos desportivos, como o Lamborghini Miura S, o Porsche 911 RS ou o Ferrari F40, ao universo da competição como a Toyota Hilux, o Peugeot 3008 DKR Maxi de Stéphane Peterhansel ou o Citroën C3 WRC, passando também pelo universo das duas rodas com a KTM RC16 de Miguel Oliveira, as KTM de Cyril Despres e Marc Coma ou as exóticas Confederate Fighter e Auto Fabrica Type 16».

Como se tal não bastasse, o Museu do Caramulo receberá também «um conjunto de artefactos pessoais preservados desde a infância e que conectam a paixão de Villas-Boas a todas as suas vivências», entre miniaturas, bilhetes das provas e capacetes. Por isso, adianta o museu, o primeiro capítulo escreveu-se entre o Estoril e a Exponor, pela mão do pai e do tio, Filipe e Pedro Villas-Boas.

A exposição estará patente até 20 de outubro, com visitas todos os dias entre 10 e as 18h.

Fundado em 1953, o Museu do Caramulo estendeu a sua atividade ao Caramulo Experience Center, um polo museológico dedicado à paixão motorizada. Como tal, o museu promove exposições e eventos como o Salão Motorclássico, o Caramulo Motorfestival, o Museu na Rua, o Rider - Passeio de Automóveis e Motos Clássicas e a Corrida dos Fundadores by Cartrack.