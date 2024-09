Esta sexta-feira foi um dia para esquecer para Miguel Oliveira. O piloto da Aprilia sofreu múltiplas fraturas do rádio do braço direito, na sequência de uma queda sofrida nos treinos livres do Grande Prémio da Indonésia em MotoGP.

Ao final da manhã, a sua equipa, a Trackhouse, anunciou desenvolvimentos sobre o estado de saúde do almadense. Oliveira foi «transferido para o centro médico do circuito [de Mandalika], onde se confirmou que o pulso direito estava fraturado».

«Foi transportado, depois, de helicóptero para o hospital de Mataram para um exame mais completo, que permitiu determinar que houve fraturas múltiplas no osso rádio. A fratura foi estabilizada com sucesso, o piloto está consciente e voará para Portugal para efetuar uma consulta de cirurgia», explicou a equipa, em comunicado.

Miguel Oliveira sofreu uma aparatosa queda na curva quatro do circuito indonésio, onde foi campeão em 2022, durante a primeira sessão de treinos livres.

Esta será a primeira prova que o piloto português falha esta temporada devido a lesão. Miguel Oliveira, de 29 anos, ocupa, atualmente, o 14.º lugar do Mundial de MotoGP, com 71 pontos.