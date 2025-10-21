Automobilismo: Félix da Costa corre pela Alpine no Mundial de Resistência 2026
Português vai continuar a competir no Mundial de Fórmula E
António Félix da Costa, piloto Jaguar na Fórmula E, vai também competir pela Alpine no Mundial de Resistência 2026. O português vai conduzir um hypercar (classe principal do WEC) e tem como grande objetivo vencer as 24 Horas de Le Mans do próximo ano, entre 13 e 14 de junho.
«Finalmente posso confirmar que estou de regresso ao WEC. Nunca escondi que queria voltar a este campeonato em 2026, trabalhei muito e ganhei o meu espaço (…), obviamente o meu sonho é vencer o WEC e as 24 Horas de Le Mans.»
«Vai ser um ano desafiante, em dois campeonatos, mas estou motivado para buscar vitórias e títulos tanto no WEC, como na Fórmula E», revelou Félix da Costa.
O Mundial de Resistência de 2026 vai ser composto por oito provas e inicia-se em Lusail, no Qatar, a 28 de março.