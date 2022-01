O sexto dia do Rali Dakar ficou marcada pela neutralização da etapa nas motas, ao quilómetro 101, devido à destruição do percurso previsto.

Na quinta-feira, pela primeira vez na história da prova, os automóveis e as motas enfrentaram percursos diferentes, trocando entre si nesta sexta-feira.

Porém, a passagem dos automóveis e camiões e as chuvas que afetaram aquela região da Arábia Saudita tornaram o percurso que as duas rodas deveriam percorrer intransitável, levando a organização a atender aos protestos dos pilotos relativos à segurança e a neutralizar a etapa no primeiro ponto de abastecimento.

No segundo e último ponto de controlo, ao quilómetro 81, o australiano Daniel Sanders (GasGas) liderava a classificação, com 1m26 de vantagem sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM) e 1m47 sobre o líder da geral, o britânico Sam Sunderland (GasGas), vencedor da edição de 2017.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) seguia na 11.ª posição, Rui Gonçalves (Sherco) em 15.º e António Maio (Yamaha) em 21.º.

Já nos carros, o argentino Orlando Terranova (BRX) venceu a etapa, concluindo os 346 quilómetros da etapa em 3h6m45.

O francês Sébastien Loeb (BRX) sentiu dificuldades durante a etapa e perdeu 21m31, baixando ao terceiro lugar, por troca com Al Rajhi, que é, agora, segundo classificado, a 50m19 do qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), que lidera a prova de forma confortável.