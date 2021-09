O circuito de Sochi recebe este domingo o Grande Prémio da Rússia, a 15.º prova da temporada do Mundial de Fórmula 1.

Uma corrida que promete, até pela qualificação surpreendente que houve no sábado: Lando Norris (McLaren) parte da pole position, seguido de Carlos Sainz (Ferrari) e George Russell (Williams).

Na luta pelo título, Lewis Hamilton (Red Bull)desperdiçou a hipótese de sair do primeiro lugar e vai arrancar da quarta posição, ao passo que Max Verstappen – tal como Valtteri Bottas (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) – vão partir do fundo da grelha, devido a penalizações.

Acompanhe todas as incidências do GP da Rússia na TIMELINE DO MAISFUTEBOL a partir das 13h00.