A Alpine apresentou nesta segunda-feira o A522, o chassi com que vai correr na Fórmula 1 nesta temporada.

Tal como era expectável devido à radical alteração dos regulamentos, o A522 é substancialmente diferente da versão de 2021 na forma e até numa das cores predominantes: o rosa, devido ao novo patrocinador principal da construtora francesa do Grupo Renault.

One more thing… 😏 Why have one livery, when you can have ✌️ Introducing our BWT season opener spec livery.#A522Launch pic.twitter.com/demeoTcqvu