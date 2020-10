Depois de ter sido o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1, Valtteri Bottas repetiu a receita na segunda e última sessão desta sexta-feira, ao ser o mais rápido.

O piloto finlandês da Mercedes cronometro a melhor volta em 1.17,940 minutos, melhorando cerca de meio segundo face ao resultado que obteve na parte da manhã.

Max Verstappen (Red Bull) foi o segundo mais rápido, a 595 milésimos de segundo. Lando Norris, britânico da McLaren, concluiu a sessão na terceira posição, a 803 milésimos.

No shortage of incident in FP2 😵



Here's how it finished up 👀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/QCzIw4QVqE