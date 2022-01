A Ferrari informou que vai revelar o look do carro da temporada de 2022 da Fórmula 1 a 17 de fevereiro, precisamente dentro de um mês.

A 'scuderia', terceira classificada no Mundial de Construtores em 2021, procura reduzir as enormes distâncias para a Red Bull (DO campeão mundial Max Verstappen) e a Mercedes de Lewis Hamilton, que conquistou os últimos oito Mundiais de Construtores.

A Ferrari é a segunda equipa a divulgar a data de apresentar do novo monolugar, que ainda não tem designação conhecida, ao contrário do da Aston Martin, que vai apresentar o AMR22 a 10 de fevereiro.