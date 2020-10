George Russell vai continuar ao serviço da Williams em 2021, anunciou o chefe de equipa interino, Simon Roberts, esta sexta-feira. O piloto britânico vai manter a dupla com o canadiano Nicholas Latifi no Mundial de Fórmula em 2021.

«Estes são os nossos pilotos para este ano e para o próximo. Estamos muito contentes com eles», disse Roberts, que afastou a possibilidade do mexicano Sergio Pérez se juntar à escuderia britânica a partir da próxima temporada.

A Williams é a única das dez equipas do campeonato que ainda não conquistou qualquer ponto e encontra-se no último lugar do Mundial de construtores.