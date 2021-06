O Grande Prémio da Grã-Bretanha em Fórmula 1, que decorre a 18 de julho, vai poder ter 140 mil espectadores na bancadas, anunciou a organização daquela que será a décima prova do Mundial.

O GP de Silverstone será assim o maior evento realizado em Inglaterra desde o confinamento provocado pela pandemia de covid-19.

As condições para assistir à prova ainda não a ser negociadas com as autoridades de saúde e serão conhecidas em tempo oportuno. Atualmente, é exigido um certificado de vacinação completa ou um teste antigénio negativo ao novo coronavírus para que o espectador possa assistir ao evento pretendido neste país.