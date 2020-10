Lewis Hamilton vai partir do primeiro lugar da grelha para Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto inglês da Mercedes superou na última tentativa da qualificação o companheiro Valtteri Bottas por 102 milésimos.

Max Verstappen, da Red Bull, parte do terceiro posto e Charles Leclerc (Ferrari) ficou com a quarta posição, a mais de 4 décimos.

Esta foi a 97.ª pole position da carreira do hexacampeão do Mundo, ele que neste domingo pode tornar-se no piloto com mais corridas conquistadas (92), descolando de Michael Schumacher (91).