A equipa de Fórmula 1 da Red Bull anunciou em comunicado que a partir de 2025 vai ser responsável pela construção do seu próprio motor.

A equipa que venceu quatro Mundiais de pilotos consecutivos entre 2010 e 2013, com Sebastian Vettel ao volante, já começou a contratar técnicos e a construir uma nova divisão na fábrica de Milton Keynes, no Reino Unido.

«O diretor técnico Ben Hodgkinson [ex-Mercedes] integrará a Red Bull Powertrains [divisão de motores] com a tarefa de dirigir os aspetos técnicos e concentrar-se no desenvolvimento da primeira unidade de potência desenvolvida pela Red Bull, a fim de se ajustar à nova regulamentação aprovada para 2025», lê-se.

A Red Bull compete atualmente com motores Honda. A marca japonesa já anunciou que vai retirar-se da Fórmula 1 no final deste ano. Até 2024, a Red Bull vai continuar a correr com motores Honda, mas será responsável única pelo desenvolvimento da unidade motriz.

Antes de ser equipada pela Honda, a Red Bull, que está no Mundial de Fórmula 1 desde 2005, competiu com motores Cosworth, Ferrari e Renault, nos tempos áureos da escuderia que mais se tem aproximado do domínio da Mercedes nos últimos anos.