Max Verstappen venceu o Grande Prémio dos Países Baixos, 13.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

O piloto neerlandês da Red Bull partiu da pole-position e esteve sempre no comando das operações, perdendo apenas a liderança por algumas voltas quando parou pela primeira vez para trocar de pneus.

Uma semana depois de somando metade dos pontos atribuídos pela vitória (após um Grande Prémio da Bélgica que não se correu), Verstappen somou agora 25 em casa e recuperou a liderança do Mundial por troca com Lewis Hamilton.

O heptacampeão mundial conduziu o Mercedes até ao segundo lugar, enquanto Valtteri Bottas, também da Mercedes, completou o pódio à frente de Pierre Gasly (Alpha Tauri).

Charles Leclerc (Ferrari) foi quinto e Fernando Alonso (Alpine) foi sexto, imedatamente à frente de Carlos Sainz (Ferrari) e de Sergio Pérez, da Red Bull.

Nas contas do Mundial de Pilotos, Max Verstappen tem agora 224,5 pontos. Hamilton, que obteve a melhor volta da corrida, somou 19 pontos tem agora 221,5 pontos.

