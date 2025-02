O espanhol Jorge Martín (Aprilia), campeão do mundo de MotoGP, foi operado nesta terça-feira a uma tripla fratura na mão esquerda, em Barcelona. Por essa razão, vai falhar a prova inaugural do Mundial de motociclismo de velocidade, no domingo, na Tailândia.

A Aprilia diz que esta foi uma operação «complexa». Foram-lhe colocados dois parafusos no rádio e um no escafoide para a estabilização dos ossos e facilitar o processo de recuperação.

As lesões foram sofridas durante uma sessão de treinos privada, sendo que não foi divulgado o tempo de recuperação da cirurgia.

O piloto espanhol, de 27 anos, falha, para já, a ronda tailandesa, estando em dúvida para a etapa seguinte, na Argentina, duas semanas depois.