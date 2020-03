O Rali dos Açores (Azores Rallye) foi adiado esta quinta-feira, devido à pandemia de covid-19, ficando ainda sem nova data para realização.

A prova pontuável para o Campeonato Europeu de Ralis (ERC), Campeonato de Portugal e campeonato dos Açores de Rali estava agendada de 26 a 28 de março.

Em comunicado, o Grupo Desportivo Comercial, responsável pelo rali, explicou o adiamento face às «medidas emanadas pela reunião extraordinária do Conselho de Governo dos Açores» e face à «evolução da pandemia do coronavírus».

Em articulação com a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), a organização do Rali dos Açores «procura agora» definir nova data para «a realização da edição 55 da prova, num anúncio que será efetuado tão breve quanto possível», sublinha a nota.

Na quarta-feira, em reunião de Conselho de Governo Extraordinário, para analisar a situação relacionada com o covid-19, o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, anunciou que o executivo iria adiar para data posterior a 31 de março os eventos por si promovidos e recomendou que os promovidos por outras entidades públicas ou privadas sejam também adiados para data posterior.