Um despiste de um piloto na Rampa de Murça provocou duas mortes e oito feridos. Segundo as autoridades, o pedal do acelerador da viatura do piloto Luís Silva «colou», impedindo-o de travar com segurança já depois da reta da meta. A prova foi logo suspensa.

As imagens impressionantes do acidente foram captadas por um vídeo amador.