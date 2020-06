A Arrow McLaren SP, equipa da Indy Car Series, divulgou esta terça-feira as imagens do bólide de Fernando Alonso para as 500 Milhas de Indianápolis, prova que vai realizar-se a 23 de agosto.

Recorde-se que esta será a terceira participação do ex-campeão do Mundo de Fórmula 1 naquelaque é uma das mais conceituadas provas do automobilismo internacional.

Alonso procura tornar-se no segundo piloto a alcançar a chamada triple crown, que consiste em vencer aquelas que são consideradas as três corridas com mais prestígio da história do desporto motorizado: Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, 24 Horas de Le Mans e 500 Milhas de Indianápolis.

O piloto espanhol, de 38 anos, venceu no Mónaco em 2005 e 2006 (épocas em que conquistou os dois Mundiais de Fórmula 1 que tem no palmarés), e ganhou as 24 Horas de Le Mans em 2018 e 2019. Em 2017 e 2019 tentou a sorte em Indianápolis, mas sem sucesso.

Graham Hill é o único piloto que conseguiu vencer as corridas ao longo da carreira, tendo completado a triple crown em Le Mans em 1972, três anos antes de morrer, aos 46 anos, vítima de um acidente de aviação.

A Arrow McLaren SP é uma parceria entre a empresa norte-americana Arrow Electronics e a britânica McLaren Racing, que compete na Fórmula 1. Tem motorização Chevrolet.